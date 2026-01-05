Доступність посилання

Був без пульсу, та вижив, попри втрату руки, повернувся в кіно і ставить рекорди у спорті: історія Руслана Іванова

Був без пульсу, та вижив, попри втрату руки, повернувся в кіно і ставить рекорди у спорті: історія Руслана Іванова
Був без пульсу, та вижив, попри втрату руки, повернувся в кіно і ставить рекорди у спорті: історія Руслана Іванова

На його грудях маркером написали «нема», бо після важкої евакуації і великої крововтрати не знайшли пульсу. І вже везли до моргу, але останньої миті він поворухнувся і застогнав. І завдяки цьому його врятували.

Руслан Іванов – художник-постановник з Чернігова. Чоловік пішов на війну у перший же день. Пройшов бої під Києвом. Восени 2023, на позиціях біля Бахмута, втратив руку – але це не завадило йому повернутися в кіно й ставити рекорди у спорті. Тільки однією правою він створює декорації для фільмів, відтискається, тягає гирі та навіть пасажирські автобуси. Що йому снилось, коли серце вже не билось? Чому, коли прийшов до тями після операції, хотів розлучитись з дружиною? Як почав грати в театрі і чому відрізати хліба було одним з найважчих завдань після втрати руки – про все це він розповів Радіо Свобода.

Авторка: Марина Дубина

