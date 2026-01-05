Був без пульсу, та вижив, попри втрату руки, повернувся в кіно і ставить рекорди у спорті: історія Руслана Іванова

Руслан Іванов – художник-постановник з Чернігова. Чоловік пішов на війну у перший же день. Пройшов бої під Києвом. Восени 2023, на позиціях біля Бахмута, втратив руку – але це не завадило йому повернутися в кіно й ставити рекорди у спорті. Тільки однією правою він створює декорації для фільмів, відтискається, тягає гирі та навіть пасажирські автобуси. Що йому снилось, коли серце вже не билось? Чому, коли прийшов до тями після операції, хотів розлучитись з дружиною? Як почав грати в театрі і чому відрізати хліба було одним з найважчих завдань після втрати руки – про все це він розповів Радіо Свобода.

Авторка: Марина Дубина