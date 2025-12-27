Доступність посилання

Ударів ЗСУ більше. Чи став Крим ближчим до повернення в Україну в 2025 році

Мапа воєнних об’єктів Криму та ракетна атака ЗСУ. Колаж
Мапа воєнних об’єктів Криму та ракетна атака ЗСУ. Колаж

Сили оборони України протягом 2025 року продовжували завдавати ударів по російських воєнних об’єктах в окупованому РФ Криму. Крім того, українські бійці провели низку атак по російських суднах у Чорному морі. Зокрема цілями стали кораблі тіньового флоту Росії. Водночас тема Криму продовжувала звучати на різних дипломатичних майданчиках, проте українська влада визнає, що наразі для деокупації півострова не вистачає сил і підтримки. Підсумки року щодо Криму аналізує поєкт Радіо Свобода «Крим Реаалії».

Як Україна боролася за Крим у 2025 році? Які події стали знаковими в цій боротьбі? І яким чином можна повернути півострів під контроль України в майбутньому? Про це в ефірі програми Радіо Крим.Реалії ведуча Олена Бадюк поговорила з Павлом Лакійчуком, воєнним експертом, керівником безпекових програм Центру глобалістики Стратегія-ХХІ, та Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу.

Від початку повномасштабного вторгнення територію Криму майже щодня атакують безпілотники та ракети, і цього року ці атаки тривали. Серпень став початком зростання кількості уражень російських воєнних об’єктів на півострові. Протягом весни та двох місяців літа Крим.Реалії зафіксували три ураження РЛС, а від серпня до кінця жовтня стало відомо вже про 17 уражень об’єктів ППО та РЛС.

Скріншот із відео ГУР МО України, на якому зафіксовано удар по РЛС 55Ж6У «Небо-У» в Криму
Скріншот із відео ГУР МО України, на якому зафіксовано удар по РЛС 55Ж6У «Небо-У» в Криму

Крім того, влітку цього року сталася третя атака на Керченський міст. Це відбулося 3 червня шляхом підриву підводних опор конструкції. За інформацією Служби безпеки України, для підриву використали понад тисячу кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, а опори були заміновані заздалегідь.

Скрін відео Служби безпеки України від 3 червня 2025 року. Імовірно, зафіксовано вибух Керченського мосту, що сполучає Крим із Росією, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ
Скрін відео Служби безпеки України від 3 червня 2025 року. Імовірно, зафіксовано вибух Керченського мосту, що сполучає Крим із Росією, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ

Також українські військові успішно атакували низку нафтобаз на півострові, які були задіяні в забезпеченні російської армії.

Атака безпілотників на нафтовий термінал у Феодосії. Крим, 13 жовтня 2025 року
Атака безпілотників на нафтовий термінал у Феодосії. Крим, 13 жовтня 2025 року

У більшості випадків російська влада не підтверджує влучання по воєнних об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Воєнний експерт Павло Лакійчук
Воєнний експерт Павло Лакійчук

«Якщо у 2022–2024 роках півострів розглядався російською армією та політичним керівництвом як ключовий логістичний хаб для угруповання сил, то до 2025 року ситуація змінилася. Кримська артерія виявилася не такою надійною, як хотіли б росіяни», – каже воєнний експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-ХХІ» Павло Лакійчук.

Росіяни бояться перевозити вибухонебезпечні вантажі, воєнну техніку... Міст наче і є, і водночас його ніби не існує
Петро Лакійчук

Це сталося після українських ударів по ВДК (великих десантних кораблях), які забезпечували російських військових у Криму, пояснює експерт. Перевезення воєнних вантажів обмежене і через Керченський міст.

«Росіяни бояться перевозити вибухонебезпечні вантажі, воєнну техніку. Тут переміщення обмежене. І навіть для цивільних там діє ціла низка обмежень. Такий собі міст, він наче і є, і водночас його ніби не існує», – зауважує Павло Лакійчук.

Автомобільний затор на в’їзді на Керченський міст. Скріншот із запису Крим.Реалії (архівне фото)
Автомобільний затор на в’їзді на Керченський міст. Скріншот із запису Крим.Реалії (архівне фото)
Підводний човен підбили в Новоросійську, його треба тягнути. Куди? Вся ремонтна база в Севастополі
Петро Лакійчук

Змінилися цілі атак і для української армії, зазначає експерт. Раніше сили оборони вибивали російське воєнне угруповання та логістику. Це призвело до того, що Чорноморський флот перемістився до Новоросійська.

«Підводний човен підбили в Новоросійську, його треба тягнути. Куди? Вся ремонтна база Чорноморського флоту в Севастополі: Севморзавод, 13-й завод, там уже догниває «Ростов-на-Дону». Давайте сюди, тягніть, ми вас уже тут чекаємо, кажуть наші Сили спеціальних операцій», – зазначає Павло Лакійчук.

Підрив підводного човна класу «Варшавянка» в порту Новоросійська. Скріншот кадру відео СБУ
Підрив підводного човна класу «Варшавянка» в порту Новоросійська. Скріншот кадру відео СБУ

Зараз удари по Криму – це спосіб відкрити можливість для атак усього Чорноморського узбережжя Росії, зазначає експерт. Щоб туди дістати, потрібно придушити російську ППО на півострові.

«Це перший ешелон ППО на Західному узбережжі Криму: Тарханкут, Євпаторія, Фіолент та аеродроми в західній і центральній частині Кримського півострова. Для наших морських дронів, щоб уразити той же Новоросійськ і той же Туапсе, потрібно зробити таку петлю навколо Криму. І на цьому маршруті на них чатує більше небезпек», – розповів Лакійчук.

«Бельбек», «Саки», «Гвардійське» – це перші цілі. Плюс зенітно-ракетні комплекси
Петро Лакійчук

Саме тому стало більше ударів по РЛС, зенітно-ракетних комплексах, вертольотах і літаках. Лакійчук називає це проміжним етапом перед атакою як на воєнні цілі в самій Росії, так і на енергетичні об’єкти: НПЗ у Тамані, Темрюку та Туапсе.

«Вартість тих комплексів ППО чи ворожих літаків, знищених на аеродромах Криму, – це удари по Туапсе, по Новоросійську, по Темрюку. Для того щоб вони відбулися, потрібно, грубо кажучи, вимкнути ці кримські об’єкти противника. Зрозуміло, аеродроми «Бельбек», «Саки», «Гвардійське» – це перші цілі. Плюс зенітно-ракетні комплекси», – каже воєнний експерт.

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї, РФ. Архівне фото
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї, РФ. Архівне фото

«Удари по Криму перестали бути самоціллю. Самоціллю вже стало східне узбережжя Чорного моря», – вважає Павло Лакійчук.

Крім воєнної боротьби, Україна у 2025 році продовжувала підтримувати тему Криму на міжнародному порядку денному. Кримська платформа залишається ключовим дипломатичним інструментом.

Під час третього саміту міжнародної Кримської платформи. Київ, 23 серпня 2023 року. Архівне фото
Під час третього саміту міжнародної Кримської платформи. Київ, 23 серпня 2023 року. Архівне фото

Українська влада та міжнародні партнери публічно підтверджували невизнання російської окупації півострова, підтримку територіальної цілісності України та необхідність збереження санкційного тиску на Росію.

Крім того, 18 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про ситуацію з правами людини в Криму та на інших окупованих територіях.

За ухвалення документа висловилися 79 держав, проти виступили 16 країн, 73 – утрималися
За ухвалення документа висловилися 79 держав, проти виступили 16 країн, 73 – утрималися

Водночас українська влада визнає, що для деокупації Криму Україні не вистачає сил і підтримки. Про це говорив президент України Володимир Зеленський.

Утім, і президент, й інші представники влади неодноразово наголошували, що Україна ніколи не визнає півострів російським.

Рефат Чубаров
Рефат Чубаров

«Увага до Криму не дозволяє країні-агресору (Росії – ред.) просуватися у своїх спробах легітимізувати захоплення Криму. І ті країни, їх там півтора десятка, які лояльні до Росії, вони теж не наважуються визнавати захоплений Крим частиною російської території, як того вимагає від них Москва», – каже голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Міжнародна увага до Криму сприяє збереженню та посиленню санкційного тиску на Росію за порушення норм міжнародного права, наголошує він.

«Ми пам'ятаємо, що цього року теж лунали такі тези, що в межах мирного врегулювання, якого Росія постійно вимагає, потрібно саме юридично визнати окуповані території російськими, але вже під кінець року ми розуміємо, що про юридичне визнання мало хто говорить, і цей пункт уже трохи відійшов», – зазначає Рефат Чубаров.

Менше з тим, у мирному плані, який зараз широко обговорюється, є чимало причин для занепокоєння, каже політик.

Перший пункт проєкту мирного плану починається з того, що підтверджується суверенітет української держави
Рефат Чубаров

«Ніде чітко не вказано про відновлення територіальної цілісності української держави в кордонах, міжнародно визнаних станом на 1991 рік. І ніде не згадується Крим. Правда, перший пункт цього проєкту мирного плану починається з того, що підтверджується суверенітет української держави. Зрозуміло, що для того, щоб зняти всі наші побоювання, і не тільки наші, а в першу чергу сотень тисяч людей в окупованому Криму, тут було б дуже бажано і необхідно записати, що суверенітет України всіма підтверджується в кордонах 1991 року», – наголосив Рефат Чубаров.

Лідер РФ Володимир Путін і його помічник Юрій Ушаков (ліворуч) під час зустрічі зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Москві. РФ, 2 грудня 2025 року
Лідер РФ Володимир Путін і його помічник Юрій Ушаков (ліворуч) під час зустрічі зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Москві. РФ, 2 грудня 2025 року

При цьому Чубаров сумнівається, що мирна угода буде укладена найближчим часом.

«Я, зокрема, налаштований песимістично щодо того, чи буде припинення вогню, скажімо, з початку 2026 року. Можливо, через кілька місяців або через пів року такі домовленості будуть досягнуті», – каже він.

Президент України Володимир Зеленський провів 21 листопада телефонні переговори з європейськими лідерами – канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів 21 листопада телефонні переговори з європейськими лідерами – канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном
Нас будуть змушувати поступитися територією. Ми не можемо на це піти, бо це спричинить руйнування Української держави
Рефат Чубаров

Причина в тому, що Росія висуває вимоги, які означали б капітуляцію України, каже Чубаров.

«Ми не повинні йти на поступки. Щойно ми станемо на шлях поступок, я хотів сказати, торгівлі, це не торгівля, тому що нас будуть змушувати поступитися територією. Але ми не можемо на це піти, бо це спричинить абсолютне руйнування Української держави».

Для того щоб Україна вистояла, вважає Чубаров, необхідно, насамперед з європейськими партнерами, обстоювати норми міжнародного права. Він упевнений, що це можливо, оскільки в Європі усвідомлюють рівень загрози і для них.


