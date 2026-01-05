Зеленський призначив Христю Фріланд своєю радницею

Президент України Володимир Зеленський 5 січня повідомив, що призначив Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

«Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій і проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни», – написав Зеленський у телеграмі.

На сайті голови держави оприлюднений указ, в якому вказано, що Христя Фріланд буде радницею президента поза штатом.

Христя Фріланд, яка має українське походження і володіє українською мовою, наразі не коментувала повідомлення про призначення.

У вересні 2025 року стало відомо, що міністерка транспорту Канади Христя Фріланд залишає свою урядову посаду й буде спеціальною міжнародною представницею з питань України.

57-річна Фріланд програла Марку Карні на виборах лідера владної Ліберальної партії Канади в березні, але залишилася в уряді після того, як він виграв вибори в квітні. Вона обіймала різні міністерські посади після того, як ліберали прийшли до влади в Канаді наприкінці 2015 року.