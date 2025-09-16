Медіа: урядовиця Канади Фріланд стане спеціальною представницею з питань України

Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд, як очікується, залишить свою урядову посаду й стану спеціальною міжнародною представницею з питань України – про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на ознайомлене джерело 16 вересня.

Фріланд наразі залишається урядовицею, сказав співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, оскільки не мав права спілкуватися з медіа.

Цю новину вперше повідомила газета Globe and Mail.

Христя Фріланд, яка має українське походження та володіє українською мовою, допомогла просунути жорсткий підхід Канади до Росії, зазначає Reuters.

Читайте також: Зеленський анонсував «спеціальний інструмент» Європи проти обходу Росією санкцій

Вона наразі не коментувала повідомлення про можливе призначення.

57-річна Фріланд програла Марку Карні на виборах лідера правлячої Ліберальної партії в березні, але залишилася в уряді після того, як він виграв вибори в квітні. Вона обіймала різні міністерські посади після того, як ліберали прийшли до влади наприкінці 2015 року.

Як нагадує агентство, раптова відставка Фріланд у грудні 2024 року з посади міністра фінансів викликала внутрішній бунт, внаслідок якого тодішній прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.



