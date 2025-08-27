FT: Захід розробляє три лінії оборони України після війни

Західні країни обговорюють систему гарантій безпеки для України, яка може бути реалізована після укладання мирної угоди. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.



Співрозмовники видання розповіли, що першою лінією оборони має стати демілітаризована зона на кордоні, можливо, під контролем миротворців із третьої країни за погодженням з Києвом та Москвою.



На другій лінії оборони будуть українські війська, озброєні та навчені НАТО. Вони забезпечуватимуть основну оборону.



Третя лінія оборони – європейські сили стримування, які розміщені в глибині країни та одержують тилову підтримку від США.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що відправити свої війська на територію України після війни готові близько 10 країн.

Вашингтон наголошує, що не має наміру спрямовувати свої війська на територію України, але готовий надати розвіддані, засоби спостереження, а також брати участь у розвитку української системи ППО. При цьому частина адміністрації президента США Дональда Трампа скептично ставиться до можливих гарантій, побоюючись втягування Сполучених Штатів у новий конфлікт.

Росія заперечує проти розгортання будь-яких західних військ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори щодо гарантій безпеки без Москви – це «шлях у нікуди». За його словами, гарантії безпеки, обговорені між Росією та Україною у Стамбулі у 2022 році, є «дуже гарним прикладом» того, що схвалить Кремль.