Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Генсек НАТО розповів про два рівні гарантій безпеки для України

Марк Рютте нагадав, що Будапештський меморандум і Мінські угоди не призвели до справжніх гарантій безпеки для України
Марк Рютте нагадав, що Будапештський меморандум і Мінські угоди не призвели до справжніх гарантій безпеки для України

Україна та її партнери домовилися, що гарантії безпеки матимуть два шари, повідомив генеральний секретар Марк Рютте. Про це він розповів на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 22 серпня.

«Ми домовилися, що буде два шари. На першому буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди, припинення вогню або поєднання того й іншого. Тож перший шар буде для того, щоб Збройні Сили України були максимально посиленими, могли витримати будь-які труднощі. І другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми, власне, працюємо», – сказав він.


Рютте нагадав, що Будапештський меморандум і Мінські угоди не призвели до справжніх гарантій безпеки для України.

«Наші нові гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом – Україна, Європа і США – над гарантіями такого рівня, щоб Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи не подумав нападати на Україну знову», – додав генсекретар НАТО.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.


За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG