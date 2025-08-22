Туреччина пропонувала Україні допомогу в гарантуванні безпеки в Чорному морі – Зеленський

Формати, в яких різні країни можуть долучитися до надання Україні гарантій безпеки, ще обговорюються, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня.

Він назвав різні можливі варіанти підтримки: військовими, розвідкою, фінансуванням, участю в розмінуванні.

«Хто, наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі нашої «коаліції охочих»: ми хочемо бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі, ми будемо дивитися саме на це, наша присутність там буде повною», – сказав президент.

Зеленський додав, що інфраструктура гарантій буде виписана, і тоді «ми будемо розуміти, хто, чим і як може допомогти».

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.



