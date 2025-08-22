Дипломатія чи військова операція: як Україні повернути окуповані території півдня?

«Пробивання сухопутного коридору, тобто до моря, розділ угрупування російських військ і визволення Криму»

«Скоріше за все Путін не піде на компроміси»

«Нарощення нашого бойового потенціалу – це надзадача. Вона є надзвичайно складною, але іншого вибору у нас немає»

Лівобережна Херсонщина та частина Запорізької області залишаються в окупації вже четвертий рік. Призначений Росією керувати захопленою частиною Херсонщини Володимир Сальдо регулярно заявляє, що російська армія начебто знову захопить Херсон, правобережну частину області, а також просунеться на весь південь України.



Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» проаналізував разом з експертами:

Чи можливо звільнити окуповані території півдня військовим шляхом

Що для цього потрібно Силам оборони України?

Чи можуть захоплені території Херсонської і Запорізької областей повернутися під контроль України в результаті перемовин?

Російська армія стрімко захопила території Херсонської і Запорізької областей на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загарбники пішли у наступ з анексованого Криму через Перекоп і Чонгар на материкову Україну. Протягом перших днів наступу військові РФ зайняли кілька найбільших міст Херсонщини на лівому березі Дніпра.

Ідеться про Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховку, Нову Каховку і Голу Пристань.

На початку березня російська армія захопила обласний центр – Херсон.

Водночас окупанти просувалися і захоплювали населені пункти Запорізької області. Під контролем Росії опинилися Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи та інші міста і села регіону.

Правобережну частину Херсонщини Сили оборони України звільнили у листопаді 2022 року.

У першу річницю деокупації міста президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що Україна так само як і про Херсон, не забуває про інші населені пункти, зайняті окупантами.

«Пробивання сухопутного коридору»

Начальник відділення планування операції бригади «Кара-Даг» Національної гвардії України Сергій Грабський сказав «Новинам Приазов’я», що деокупація півдня є стратегічною метою для України.

«Пробивання сухопутного коридору, тобто до моря, розділ, як то кажуть, угрупування російських військ і визволення Криму. Після цього, скажімо так, визволення Донбасу переходить більше в політично-військову, ніж у військову операцію, про яку ми зараз говоримо. Що може стати передумовою? Ну чітке розуміння того, з чим ми маємо справу», – каже він.

Грабський нагадує, що на півдні російська армія має добре підготовлені інженерно-фортифікаційні споруди та серйозні укріплення, які дозволяють невеликими силами утримувати позиції.

«Ми маємо справу з противником, який не має дефіциту з особовим складом, який не відчуває дефіциту в тому озброєнні, яке дозволятиме йому утримувати ті позиції у разі нашого тиску туди. Чому я звертаю на це увагу? Тому що на цьому базується наша контрдія», – зауважив він.

«Потрібна перевага у повітрі»

Деокупація лівобережної Херсонщини і територій Запорізької області – це надзвичайно складна військова операція, каже експерт. Для її реалізації Силам оборони України потрібна перевага у повітрі.

Авіація дозволяє нам збільшити темпи наступу до десяти-тридцяти кілометрів на добу

«Я спеціально робив дослідження щодо того, чи можемо ми робити наступи, використовуючи виключно наземні сили та засоби при обмеженій підтримці авіації? Відповідь: якщо нам не шкода своїх людей, то так. Але так, щоб ви розуміли темпи наступу в ідеальній ситуації, за всіх там суперумов будуть складати від 5 до 10 кілометрів на добу, що критично мало.

Авіація дозволяє нам збільшити темпи наступу до десяти-тридцяти кілометрів на добу, що відповідає, скажімо так, стандартним уявленням про проведення наступальних операцій. Тобто я б сказав так, прорубаємо коридор, знищуємо логістику на цьому коридорі та атакуємо», – пояснив експерт.

За його словами, аби «пробити сухопутний коридор» так, щоб окупаційні сили не могли швидко відновлюватися та перекидати додаткові сили на ці напрямки, потрібні швидкісні сили та засоби постачання.

«В цьому випадку ми говоримо, в першу чергу, про військово-транспортну авіацію, як одну зі складових успіху. І достатню кількість ударних наземних засобів – пілотовані боєві системи, які дозволятимуть нам проводити такі маневровні дії», – зауважив він.

Токмак – Мелітополь – Генічеськ – Крим

Звільнення окупованих територій Херсонщини й Запоріжжя – це проміжний етап деокупації півдня, зазначив Грабський. Військова операція, на його думку, має закінчитися звільненням Криму.

«Я б сказав, що наша початкова мета – це Токмак, наступна – Мелітополь, після цього – Генічеськ. Тобто, коли ми пробиваємо умовно цей коридор, Крим залишається нашою головною метою. Звільнення північної Таврії є проміжним етапом. І без цього проміжного етапу і закінчення операції в Криму ми не можемо говорити про наші подальші стратегічні перспективи», – каже Грабський.

Нарощення нашого бойового потенціалу – це надзадача

Втім, він зазначив, що за самих ідеальних умов протягом наступного року Україна не зможе здійснити таку операцію.

«Це має бути абсолютно зрозуміло. Протягом цього року всі наші зусилля мають бути присвячені виконанню двох завдань. Перша – знищення бойового потенціалу противника з мінімальними для нас втратами. І друге – нарощення нашого бойового потенціалу – це надзадача. Вона є надзвичайно складною, але іншого вибору у нас немає», – наголосив експерт.

«Без переваг на полі бою деокупації не буде»

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів «Новинам Приазов’я», що Росія буде триматиме під контролем окуповані території півдня, поки Україна не отримає перевагу на полі бою.

«Поки Україна не отримає достатньо наступального озброєння й не забезпечить переваги своїх сил на полі бою в ключових видах озброєння, Росія утримуватиме захоплені території. Жодних часових обмежень тут немає: доки Україна не зможе відвоювати їх військовим шляхом, за режиму Путіна вони залишатимуться під контролем його окупаційних військ.

Наразі Україна отримує зброю, необхідну для оборони й стримування окупантів, а не для звільнення територій, зазначив політик. Натомість Росія витрачає на війну величезні ресурси.

Економіка Кремля ще тримається, тому потрібно дивитися на ситуацію реалістично

«Росія витрачає величезні гроші на війну і може дозволити собі робити це ще кілька років. Запасів вистачає, нафта й газ продовжують продаватися, попри обіцянки Дональда Трампа перекрити ці потоки. Загалом, економіка Кремля ще тримається, тому потрібно дивитися на ситуацію реалістично: для перемоги Україні доведеться подвоїти або навіть потроїти обсяги міжнародної допомоги.

Політика санкцій не змогла зупинити війну. Вона певною мірою ускладнила ситуацію, створила атмосферу нервозності й змусила Володимира Путіна шукати обхідні шляхи – і він їх знайшов.Чим закінчиться війна – скоріш за все заморожуванням конфлікту. Якими саме будуть кордони після цього, сказати складно. Скоріше за все Путін не піде на компроміси», – переконаний він.

«Треба послаблювати режим Путіна»

Європі варто було б напрацювати стратегію відносно Росії, яка призвела б до зміни влади у цій країні, додав Гудков.

«Режим потрібно послаблювати зсередини. Для цього необхідно напрацювати стратегію стримування. Тоді питання деокупації українських територій, повернення Криму тощо, вирішуватиметься вже шляхом дипломатичних переговорів із новою владою.

Поки в Росії не відбудеться зміни влади, не буде ані стабільного миру, ані безпечної ситуації ні для України, ні для Європи. Якими б «залізобетонними» формулюваннями не супроводжувався мирний договір, що б там не було написано – це не матиме жодної ваги», – впевнений політик.

Окуповані території є однією з ключових тем у процесі перемовин, який активізувався за президентства Дональда Трампа. Після зустрічі 18 серпня з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи Трамп заявив, що Україна«отримає багато землі» у підсумку завершення війни.

«Готуватися забирати своє силою»

Українська влада неодноразово офіційно заявляла, що не визнає окуповані території російськими. Росія натомість вимагає визнання анексії Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей в межах їхніх адміністративних кордонів, а також Криму.

Чи можуть окуповані території півдня повернутися під контроль України дипломатичним шляхом?

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в коментарі «Новинам Приазов’я», що справді імовірним варіантом повернення захоплених регіонів є політико-дипломатичний шлях. Але для цього потрібні зміни всередині Росії.

У нас може з'явитися справді політико-дипломатичний шлях

«В якийсь момент для оточення Путіна постане питання, чи разом з ним загинути, чи все-таки думати про якусь альтернативу. Мені чомусь здається, що другий варіант матиме місце. Тому що це просто відповідає елементарному здоровому глузду. Це варіант, коли може відбутися так званий палацевий переворот, який змінить щонайменше керівника цього режиму. Чи зміниться від цього саме режим, питання відкрите.

Але, знаєте, коли, особливо в тоталітарних системах, відбувається зміна керівника, зміна диктатора, царя, імператора, і так далі – виникає така собі можливість або певних, або докорінних змін. Якщо змінюється режим, відповідно, змінюються і підходи стосовно того, що було до цього. Відтак у нас може з'явитися справді політико-дипломатичний шлях», – вважає дипломат.

Якщо таких змін у російській владі не відбудеться, то Україні потрібно готуватися забирати окуповані території військовим шляхом, каже дипломат і в майбутньому здійснити таку операцію – коли б це не сталося.

«Як у випадку з Азербайджаном, який чекав довго, але дочекався свого часу і повернув окуповані території вже силою. Тому я не виключав би жодних цих варіантів, треба просто бути до цього готовим, треба мати відповідні ресурси. А відтак, і в потрібний день і час застосувати те, що насправді буде найбільш ефективним», – додав Огризко.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Днями агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Трампом вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні. Також, згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини та на північному сході Харківської області.

Україна заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)







