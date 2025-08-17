Reuters: Путін на зустрічі з Трампом вимагав визнати Крим російським

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні, пише агентство Reuters із посиланням на джерела.

Неясно, чи йдеться про визнання лише з боку США, чи, наприклад, від усіх західних країн та України. За словами джерел агентства, Путін також хоче скасування хоча б частини санкцій, запроваджених проти Росії.

Згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини та на північному сході Харківської області.

За даними проєкту DeepState, на які посилається Reuters, Росія контролює близько 440 квадратних кілометрів цих двох областей. Україна контролює близько 6600 квадратних кілометрів території Донбасу.

Джерела стверджують, що Росія вимагає надати російській мові статусу офіційної в деяких частинах України або на всій її території, а також дозволити в країні вільну діяльність Російської православної церкви (ідеться про Українську православну церкву, якає декларує свою незалежність, але має молитовну єдність і широкі зв’язки з Московським патріархатом).

Зеленський заявив, що Росія «ускладнює ситуацію», відмовляючись від припинення вогню і продовжуючи завдавати ударів по Україні. Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня заявив, що прагне не перемир’я, а укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Україна також заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. За повідомленнями, це є однією з основних умов, що висуваються Москвою для укладення мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання гарантій безпеки України. Учора кілька ЗМІ повідомили, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки в разі укладення миру з Москвою, аналогічні п’ятій статті НАТО про колективну оборону. Це означає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору.