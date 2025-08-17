Рютте і Стубб можуть супроводжувати Зеленського на переговорах із Трампом – Politico

Європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела.

З цією метою, за даними видання, супроводжувати Зеленського можуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александр Стубб. Обидва ці політики мають добрі особисті стосунки з Трампом.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Зеленський заявив, що Росія «ускладнює ситуацію», відмовляючись від припинення вогню і продовжуючи завдавати ударів по Україні. Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня заявив, що прагне не перемир’я, а укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Україна також заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. За повідомленнями, це є однією з основних умов, що висуваються Москвою для укладення мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання гарантій безпеки України. Учора кілька ЗМІ повідомили, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки в разі укладення миру з Москвою, аналогічні п’ятій статті НАТО про колективну оборону. Це означає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору.



