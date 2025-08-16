«Працюємо заради миру»: Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом 18 серпня

Президент України Володимир Зеленський анонсував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня, йдеться у вечірньому зверненні лідера.

«Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що «відсутність волі в Росії навіть до виконання простого наказу про припинення ударів може вимагати значних зусиль, аби змусити її до більшого – мирного співіснування із сусідами впродовж десятиліть».

«Але всі разом працюємо заради миру та безпеки», – додав президент.

Він зазначив, що протягом дня відбувалася координація з міжнародними партнерами. Зеленський уточнив, що з Трампом він планує обговорити «всі деталі щодо завершення вбивств та по завершенню війни».

«Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють», – наголосив він.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».