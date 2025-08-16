На Алясці бракувало «твердої позиції» та рішучості не поступатися – Матернова

За столом переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна «бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися», заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова.

«Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу. Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно», – зазначила вона.

За словами посолки, від самого початку ЄС чітко заявив: «мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок».

«З самого початку Європейський Союз Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися», – зазначила вона.

Матернова наголосила, що «червоні лінії ЄС непохитні, вкорінені в міжнародному праві».

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.

Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».



