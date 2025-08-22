Зеленський: Україні недостатньо наявних літаків F-16, щоб гарантувати безпеку в небі

Україні потрібно більше винищувачів, щоб забезпечити повітряну безпеку, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві 22 серпня.

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський вказав на те, що вони залежать від можливостей партнерів України та потреб її армії.

«На одному прикладі поясню, як це непросто – коли ми говоримо з вами про літаки, F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що в нас є такий повітряний флот або його початок. Ми не маємо всіх літаків, які нам потрібні. Ці літаки – їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі», – констатував він.





Зеленський не уточнив, скільки саме додаткових літаків потрібно. Він зазначив, що партнери України погоджуються щодо потреби в повітряному флоті, але для надання літаків, крім політичної волі та можливостей виробника, потрібне фінансування.

«Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки – все непросто через такі деталі. Зрозуміло, що всі вони проговорюються, всі вони важливі», – додав він.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року – їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.







