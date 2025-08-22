Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: Україні недостатньо наявних літаків F-16, щоб гарантувати безпеку в небі

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський вказав на те, що вони залежать від можливостей партнерів України та потреб її армії
Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський вказав на те, що вони залежать від можливостей партнерів України та потреб її армії

Україні потрібно більше винищувачів, щоб забезпечити повітряну безпеку, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві 22 серпня.

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський вказав на те, що вони залежать від можливостей партнерів України та потреб її армії.

«На одному прикладі поясню, як це непросто – коли ми говоримо з вами про літаки, F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що в нас є такий повітряний флот або його початок. Ми не маємо всіх літаків, які нам потрібні. Ці літаки – їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі», – констатував він.


Зеленський не уточнив, скільки саме додаткових літаків потрібно. Він зазначив, що партнери України погоджуються щодо потреби в повітряному флоті, але для надання літаків, крім політичної волі та можливостей виробника, потрібне фінансування.

«Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки – все непросто через такі деталі. Зрозуміло, що всі вони проговорюються, всі вони важливі», – додав він.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року – їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG