Зеленський погодився з Трампом, що вести війну для захисту України треба «не тільки в обороні»

Президент Володимир Зеленський вважає, що є два формати, у яких можливо досягти прогресу для завершення війни – двосторонній та тристоронній, із залученням США. Про це він заявив у вечірньому зверненні 21 серпня.

Зеленський нагадав, що формати перемовин обговорювалися під час зустрічі у Вашингтоні, а також у розмові президента Сполучених Штатів Дональда Трампа й Путіна.

«Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях», – заявив голова держави.

Він також вказав на падіння російського дрона в Польщі та схожі інциденти на території Литви, назвавши їх не випадковостями, а проявом «нахабності росіян».





«Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир», – сказав Зеленський.

За його словами, над переговорами працюють радники з питань національної безпеки. Водночас головнокомандувач і Генеральний штаб працюють над «воєнною компонентою гарантій безпеки України». Президент також анонсував дипломатичну роботу щодо нових кроків підтримки України від партнерів.

Раніше 21 серпня президент США Дональд Трамп заявив про потребу в здатності контратакувати, висловивши думку, що «дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника».