Трамп: «дуже важко» виграти війну, не атакуючи країну-загарбника

Дональд Трамп розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за обмеження на дальність ударів, яких Україна могла завдавати по Росії із застосуванням американського озброєння
Дональд Трамп розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за обмеження на дальність ударів, яких Україна могла завдавати по Росії із застосуванням американського озброєння

Для перемоги у війні потрібна здатність контратакувати, йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social 21 серпня.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії», – заявив він.

Трамп розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за обмеження на дальність ударів, яких Україна могла завдавати по Росії із застосуванням озброєння, наданого США.

Читайте також: Генштаб підтвердив удар по заводу нафтопродуктів і базі пально-мастильних матеріалів у РФ

«Як це спрацювало? У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом – нуль шансів. Цікаві часи попереду!!!» – додав він.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що до кінця грудня цього року чи на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго». За його словами, ракета вже пройшла успішне випробування, вона здатна летіти на відстань три тисячі кілометрів.

У липні Трамп повідомив, що його адміністрація не планує надавати Україні ракети великої дальності.

