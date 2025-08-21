Трамп: «дуже важко» виграти війну, не атакуючи країну-загарбника

Для перемоги у війні потрібна здатність контратакувати, йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social 21 серпня.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії», – заявив він.

Трамп розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за обмеження на дальність ударів, яких Україна могла завдавати по Росії із застосуванням озброєння, наданого США.

«Як це спрацювало? У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом – нуль шансів. Цікаві часи попереду!!!» – додав він.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що до кінця грудня цього року чи на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго». За його словами, ракета вже пройшла успішне випробування, вона здатна летіти на відстань три тисячі кілометрів.

У липні Трамп повідомив, що його адміністрація не планує надавати Україні ракети великої дальності.