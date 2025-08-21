У Росії заявляють про атаку БпЛА на НПЗ та пошкодження об’єкта енергетики

У Воронезькій області та Ростовській областях РФ заявили про атаку дронів.

Атаки зазнав нафтопереробний завод у Новошахтинську Ростовської області, почалася пожежа. Як пише телеграм-канал ASTRA з посиланням на читачів, над містом пролунало близько 5 вибухів.

Після атаки дронів у Новошахтинську на одному із промислових підприємств сталося займання, люди не постраждали, повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА на об’єкт енергетики.

«Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів», – написав він у телеграмі.

Енергоблок №7 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено від мережі, загроз безпеки немає. Про це повідомили у пресслужбі концерну «Росенергоатом», пише ТАСС.

Раніше у «Росенергоатомі» заявили, що ввечері 20 серпня енергоблок №7 було відключено від мережі дією автоматики у штатному режимі.

Міністерство оборони Росії заявляє про знешкодження нібито 49 українських безпілотників над 10 регіонами країни, зокрема 21 – над Ростовською областю, 7 – над Воронезькою. Скільки дронів було запущено – не уточнюється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



