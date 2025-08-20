«Як у СРСР – бензину немає». Пожежі на нафтопереробних заводах у Росії спричинили дефіцит пального

Атаки українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах створили умови для перебоїв із постачанням пального у Росії. А в окупованому Криму через логістичні та безпекові труднощі доставки по Кереченському мосту у серпні склалася критична ситуація з бензином: дефіцит пального охопив автозаправні станції, а ціни стрімко зросли.

Зв'язок відсутності бензину на Кримському півострові з атаками Збройних сил України на російські нафтопереробні заводи досліджували Крим.Реалії.

Про те, що на автозаправних станціях півострова почав зникати бензин найпопулярнішої марки АІ-95, телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив 14 серпня, додавши до публікації фотографію табло АЗС з нулями в графі «ціна».

15 серпня підконтрольне РФ Міністерство палива та енергетики Криму повідомило, що причиною дефіциту бензину є тимчасові труднощі з доставкою палива на півострів через Керченську протоку.

«Наразі існують тимчасові труднощі з доставкою світлих нафтопродуктів до Республіки Крим через Керченську протоку. Одним із значних факторів є графік роботи поромної переправи за погодними умовами. Доставлений обсяг світлих нафтопродуктів проходить ряд технологічних заходів перед тим, як паливо буде доставлено в роздрібну мережу», – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У Мінпаливенерго Криму також зазначили, що на низці автозаправних станцій немає бензину марки АІ-95, проте «даний дефіцит є незначним по відношенню до загальних запасів палива і кількості АЗС».

«Найближчим часом, у міру розвезення підприємствами-трейдерами по мережі АЗС Республіки Крим, необхідний обсяг автомобільного бензину марки АІ-95 буде заповнений», – запевнили в профільному підконтрольному Росії міністерстві.

Але розвиток ситуації в наступні дні показав, що «незначний дефіцит» перетворився на тотальну відсутність бензину на кримських автозаправках.

«На тих АЗС, де він (бензин АІ-95 – ред.) є, продають, в основному, за талонами від підприємств. І ціна значно зросла. Наприклад, на ТЕС – вже по 69,95 рублів за літр», – повідомляв «Кримський вітер» вже 17 серпня.

До понеділка, 18 серпня, крім АІ-95, на більшості АЗС Кримського півострова перестали продавати через відсутність і більш дорогий та якісний бензин АІ-95 Ultra.

19 серпня, у вівторок, з продажу в Криму почав зникати і бензин з нижчим октановим числом АІ-92.

Всі ці дні зростала і ціна на всі марки бензину, збільшившись на 50-90 копійок за літр.

На даний момент проблем на анексованому півострові немає тільки з дизельним паливом.

19 серпня підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов визнав перебої з постачанням певних видів палива на півострові.

Це «спричинено як зниженням обсягів виробництва, так і логістикою – значна частина доставляється в регіон автомобільним транспортом», – повідомив російський очільник окупованого Криму він в ефірі телеканалу «Крим 24».

Підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв відсутність бензину в місті не коментував.

Мінус НПЗ і логістика

Тільки починаючи з серпня БПЛА ЗСУ вразили в Росії кілька нафтопереробних заводів, які є ключовими для постачання пального до південних регіонів РФ і окупованого Криму, а також фронту та окупованих територій півдня і сходу України.

У ніч на 3 серпня повідомлялося про наліт дронів на Адлер (біля Сочі) Краснодарського краю РФ. Там горіла нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт». Влучання по нафтобазі підтвердили російські власті, додавши, що горів резервуар об'ємом 2000 кубічних метрів.

Нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» в Сочі є частиною великої російської нафтогазової компанії ПАТ «НК «Роснефть». Вона займається зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, забезпечуючи паливом споживачів в регіоні. Це нафтобаза класу II, кількість резервуарів – 41 одиниця, обсяг резервуарного парку – 31 200 м куб.

7 серпня БПЛА знову навідалися на Кубань – цього разу горів Афіпський нафтопереробний завод.

«Через падіння уламків БПЛА на НПЗ загорілася технологічна установка спільної переробки газу і газового конденсату. Пожежі присвоїли 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували загоряння на площі 250 кв. метрів», – зазначили в оперштабі Краснодарського краю РФ.

Пізніше в ЗСУ підтвердили удар по Афіпському НПЗ. Генштаб української армії заявив про ураження дроном технологічної установки з переробки газу і газового конденсату.

Цей завод спеціалізується на виробництві газового бензину, дизельного палива, дистилятів газового конденсату, мазуту та сірки. Потужність заводу становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство переробляє суміш нафти і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять по трубопроводах Кримськ – Афіпський НПЗ, Хадиженськ – Афіпський НПЗ і залізничним транспортом.

У ніч на 10 серпня група безпілотників атакувала нафтопереробний завод у Саратові.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар, додавши, що це підприємство є «одним з ключових об'єктів паливної інфраструктури РФ, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами».

НПЗ в Саратові, розташований у Волзькому регіоні РФ, має проєктну потужність близько 140 000 барелів нафти на добу. Як зазначає Bloomberg, його тривала зупинка може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той момент, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання.

Пресслужба «Роснефти» не відповіла на запит Bloomberg про коментар.

12 серпня нафтопереробний завод у Саратові, що належить компанії «Роснефть», припинив прийом нафти після атаки дронів.

Нафтопереробний завод у Волгограді вночі 14 серпня атакували безпілотники – на території підприємства виникла пожежа.

В результаті «падіння уламків» розлилося паливо, виникла пожежа, повідомив губернатор Андрій Бочаров. Як видно з кадрів очевидців, безпілотники вдарили по території підприємства «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармійському районі міста.

Завод входить до складу ПАТ «Лукойл» і спеціалізується на переробці нафти та виробництві широкого спектру нафтопродуктів, включаючи автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, паливо для реактивних двигунів, бітуми, скраплені гази, нафтові кокси та базові оливи. Потужність заводу становить 15,7 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки досягає 93,1%.

Ринки збуту: південні регіони Росії, країни СНД, країни Середземномор'я, Середньої Азії, окремі види продукції експортуються до країн Північно-Західної Європи.

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» є одним з найбільших нафтопереробних підприємств в Росії, що забезпечує значну частину потреб в нафтопродуктах південних регіонів РФ, а також анексованого Криму і окупованих областей України.

У ніч на 15 серпня українські військові завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними українського штабу, ціль уражена, зафіксовано пожежу та вибухи.

Як зазначається, цей завод є одним з найбільших в системі «Роснефти», він виробляє широкий спектр пального, в тому числі авіаційний гас, бере участь в забезпеченні Збройних сил РФ. Проєктна потужність 8,5 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 19 серпня НПЗ «Лукойла» у Волгограді був атакований знову, на території виникла потужна пожежа. Про наслідки удару поки не відомо.

Не меншої шкоди постачанню автомобільного пального в анексований Крим завдають і удари ЗСУ по вузлових станціях залізниць Росії. Так, наприклад, в ніч на 19 липня в Ростовській області на станції Ліхая було пошкоджено електрообладнання, в результаті 132 пасажирських поїзди йшли із затримками в розкладі від 33 хвилин до 15 годин, в тому числі і 20 поїздів, що прямують в анексований Крим і з Криму.

Про рух вантажних поїздів російська влада не повідомляла.

20 липня в Ростовській області була пошкоджена тягова підстанція «Замчалово» Північно-Кавказької залізниці, а 21 липня – на станції Каменоломні знищено два пости ЕЦ (електричної централізації).

Це не тільки затримало рух поїздів на Ростов, але й фактично унеможливило трафік, повідомив керівник українського Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

19 серпня Андрющенко повідомив, що російського залізничного сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області більше немає.

«В результаті знищення вантажного поїзда з цистернами нічого живого на залізничних коліях в районі між Урожайним і Токмаком не залишилося», – написав він.

Які результати?

18 серпня бензин АІ-92 встановив рекорд біржових цін слідом за АІ-95. Через аварії на НПЗ його вартість вперше перевищила 71 тис. руб. за тонну, а ціни на АІ-95 наблизилися до максимумів, пише «Коммерстантъ».

Ціни на бензин АІ-92 на Петербурзькій біржі за індексом європейської частини Росії 18 серпня зросли на 1,28%, до 71,309 тис. руб. за тонну, встановивши новий рекорд. Попередній максимум зафіксований у вересні 2023 року, коли котирування досягали 70,52 тис. руб. за тонну.

Марка АІ-95 18 серпня подорожчала на 1,86%, до 80,3 тис. руб. за тонну. Історичного максимуму в 80,5 тис. руб. котирування досягли 12 серпня. Ціни на дизельне паливо зросли на 0,93%, до 59,274 тис. руб. за тонну.

А що кажуть в окупованому Криму?

Мінпаливенерго окупованого Криму вказало у своїй заяві, що на постачання бензину на Кримський півострів «впливають погодні умови на Керченській поромній переправі» погодні умови на Керченській поромній переправі.

А постачання палива до Криму залізничним транспортом через Керченський міст не здійснюється у зв'язку з ослабленням конструкцій мостової споруди після її підриву в жовтні 2022 року.

Однак погодні сервіси з початку серпня показували вітряні дні в Керченській протоці лише 7, 8 і 15 серпня, коли швидкість північного вітру становила від 25 до 32 кілометрів на годину або від 6,9 до 8,9 метрів на секунду.

При цьому до швидкості вітру 10 м/с пороми ходять без обмежень. У телеграм-чаті поромної переправи в серпні про зупинку поромів через погоду не повідомлялося.

Із 13 по 15 серпня в порту «Кавказ» щось дуже горіло. Пожежу в районі поромної переправи і нафтобази зафіксували супутники NASA FIRMS, а телеграм-канал «Кримський вітер» публікував фото великого стовпа диму, який було видно через протоку з Керчі.

Ні влада Краснодарського краю РФ, ні українські військові про пожежу та її причини не повідомляли.