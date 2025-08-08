«Це справжнє пекло». Росіяни стоять у кілометрових заторах перед Керченським мостом: без води і туалетів

Андрій Покровський

Через регулярні атаки ЗСУ на військові об’єкти в окупованому Росією Криму , російська влада змушена перекривати рух Керченським мостом. Перед в'їздом на міст і на самому мосту утворюються багатокілометрові затори . Росіяни проводять у них багато годин без води і туалетів.

Інформацію зібрав проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії

У ніч з 6 на 7 серпня та вранці 7 серпня російські військові об'єкти в окупованому Криму кілька разів атакували українські БПЛА та ракети. У зв'язку із загрозою російська влада перекривала Керченський міст для руху транспортних засобів.

Так, з 2:08 до 7:45 за місцевим часом було перекрито рух автотранспорту. У місцевих телеграм-каналах і чатах повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи та роботу ППО РФ. Зокрема, телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв, що з гори Довга у Керчі в період 03.20 до 04.00 за місцевим часом було «три запуски ракет ППО».

Повторно Керченський міст перекрили о 8:22. Російські моніторингові телеграм-канали писали про ймовірну загрозу пуску ракет Storm Shadow і «Нептун». О 9:37 російська влада повідомила про відновлення руху транспорту на мосту.

Після перекриття Керченського мосту вночі та вранці 7 серпня в чергах на проїзд переправою зібралося майже три з половиною тисячі автомобілів, повідомив підконтрольний владі РФ моніторинговий канал щодо ситуації на мосту.

«У черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 2400 транспортних засобів. Час очікування понад п'ять годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 1050 транспортних засобів. Час очікування понад три години», – йдеться у повідомленні.

Черга рухалася дуже повільно. До третьої години дня з боку Тамані перебувало 1550 транспортних засобів, час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі – 1400 транспортних засобів.

Перекриття за графіком ЗСУ та рекордні затори

Сили оборони України регулярно атакують військові об'єкти Росії в анексованому Криму. І майже з такою самою регулярністю міст перекривають для руху транспорту.

Так, 1 серпня з 23:50 за місцевим часом російська влада повідомила про призупинення руху на Керченському мосту, після чого в кримських телеграм-каналах почали повідомляти про звуки вибухів у Керчі та Феодосії.

Російські моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників, зокрема реактивних дронів. Телеграм-канал «Крымский ветер» написав про кілька вибухів та роботу ППО РФ у Керчі.

О 5:04 підконтрольний владі РФ канал про ситуацію на Керченському мосту заявив про відновлення руху.

Після цього 2 серпня у чергах перед заїздами на Керченський міст з боку Криму та сусідньої Росії зібралося майже три тисячі автомобілів. «У черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 1930 транспортних засобів. Час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 865 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин», – йдеться у повідомленні підконтрольного владі РФ телеграм-каналу про ситуацію на Керченському мосту.

Російські моніторингові канали повідомляли, що черга того дня розтягнулася на рекордний 41 кілометр.

28 липня міст також перекривали для руху, і того дня утворився затор з понад 1100 автомобілів.

Цей список можна продовжувати дуже довго – до моменту, коли вперше після атак ЗСУ російська влада почала перекривати рух мостовою спорудою через протоку. Це правило з'явилося після підриву мосту в жовтні 2022 року.

У черзі на відпочинок та огляд

Потік туристів до Криму із сусідньої Росії цього року більший, ніж попереднього. Багато росіян віддали перевагу Кримському півострову, а не Краснодарському краю РФ, де багато пляжів було забруднено мазутом після грудневої катастрофи танкерів у Керченській протоці.

На кримських пляжах ситуація з мазутом була не набагато кращою, але підконтрольна РФ кримська влада і Росспоживнагляд (Роспотребнадзор) стверджували протилежне.

Але не тільки великий потік автотуристів створює затори – наприкінці січня цього року російська влада запровадила паспортний контроль для проїзду Керченським мостом.

При в'їзді на міст з боку Краснодарського краю РФ запроваджено суцільний паспортний контроль, заявив тоді російський міністр транспорту Криму Олександр Овдієнко .

За його словами, підставою для такого рішення є указ президента РФ про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї РФ, у тому числі рішення Антитерористичної комісії Темрюкського району, розпорядження голови Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози в краї, Темрюкському районі.

З цього моменту і стали фіксуватися затори біля мосту, які не залежать від заходів безпеки під час атак ЗСУ, а туристи, які їдуть до анексованого Криму, – стикатися зі специфічними проблемами.

Судячи з телеграм-каналів, де спілкуються товариші у нещасті, людей дратує не так необхідність пройти огляд, як спека, нестача туалетів і води.

Як повідомила одна з учасниць автомобільного стояння в телеграм-чаті, волонтери якщо і видають питну воду, то тільки тим, хто очікує понад півтори години, і не завжди її достатньо.

Ситуація на дорозі не найкраща. Мандрівники висловлюють невдоволення станом санітарних вузлів, розташованих уздовж дороги. Деякі водії розповідають, що не використовували запропоновані безкоштовні біотуалети, воліючи терпіти.

«Запасіться водою та їжею. У найзавантаженіші періоди час очікування може перевищувати 6 годин. Заздалегідь сходіть у туалет, оскільки більш-менш пристосована ділянка дороги – поблизу пунктів огляду. У хвості затору бракує санітарних зон. Волонтери з водою туди теж не завжди дістаються», – інструктує подорожніх до Криму один із туристичних сайтів.

«Останніми тижнями йде величезний трафік туристів, на який пости просто фізично не розраховані. Так, там є точки, де роздають воду, де стоять біотуалети, але забезпечити цими засобами вздовж усього затору, що, за різними даними, розтягнувся на 30-50 кілометрів, фізично просто неможливо», – розповідає російський блогер Олександр Горний-Сергєєв , який переїхав після анексії до Криму.

«Я по роботі минулого тижня їздив до Краснодара, – розповів Крим.Реалії мешканець Керчі на умовах анонімності. – Зворотна дорога була – справжнє пекло. Я чотири години простояв у заторі перед мостом. Знаючи ситуацію, запасся питною водою, а от у туалет, вибачте, ходив у пластикову пляшку. Я не розумію людей, які ризикують здоров'ям і життям своїм і своїх дітей, їдуть до Криму, де щодня лунають вибухи, а в заторах перед мостом щодня трапляються теплові удари».

Через регулярні атаки ЗСУ на військові об’єкти в окупованому Росією Криму, російська влада змушена перекривати рух Керченським мостом. Перед в'їздом на міст і на самому мосту утворюються багатокілометрові затори. Росіяни проводять у них багато годин без води і туалетів.

Інформацію зібрав проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії

У ніч з 6 на 7 серпня та вранці 7 серпня російські військові об'єкти в окупованому Криму кілька разів атакували українські БПЛА та ракети. У зв'язку із загрозою російська влада перекривала Керченський міст для руху транспортних засобів.

Так, з 2:08 до 7:45 за місцевим часом було перекрито рух автотранспорту. У місцевих телеграм-каналах і чатах повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи та роботу ППО РФ. Зокрема, телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв, що з гори Довга у Керчі в період 03.20 до 04.00 за місцевим часом було «три запуски ракет ППО».

Повторно Керченський міст перекрили о 8:22. Російські моніторингові телеграм-канали писали про ймовірну загрозу пуску ракет Storm Shadow і «Нептун». О 9:37 російська влада повідомила про відновлення руху транспорту на мосту.

Після перекриття Керченського мосту вночі та вранці 7 серпня в чергах на проїзд переправою зібралося майже три з половиною тисячі автомобілів, повідомив підконтрольний владі РФ моніторинговий канал щодо ситуації на мосту.

«У черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 2400 транспортних засобів. Час очікування понад п'ять годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 1050 транспортних засобів. Час очікування понад три години», – йдеться у повідомленні.

Черга рухалася дуже повільно. До третьої години дня з боку Тамані перебувало 1550 транспортних засобів, час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі – 1400 транспортних засобів.

Перекриття за графіком ЗСУ та рекордні затори

Сили оборони України регулярно атакують військові об'єкти Росії в анексованому Криму. І майже з такою самою регулярністю міст перекривають для руху транспорту.

Так, 1 серпня з 23:50 за місцевим часом російська влада повідомила про призупинення руху на Керченському мосту, після чого в кримських телеграм-каналах почали повідомляти про звуки вибухів у Керчі та Феодосії.

Російські моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників, зокрема реактивних дронів. Телеграм-канал «Крымский ветер» написав про кілька вибухів та роботу ППО РФ у Керчі.

О 5:04 підконтрольний владі РФ канал про ситуацію на Керченському мосту заявив про відновлення руху.

Після цього 2 серпня у чергах перед заїздами на Керченський міст з боку Криму та сусідньої Росії зібралося майже три тисячі автомобілів. «У черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 1930 транспортних засобів. Час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 865 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин», – йдеться у повідомленні підконтрольного владі РФ телеграм-каналу про ситуацію на Керченському мосту.

Російські моніторингові канали повідомляли, що черга того дня розтягнулася на рекордний 41 кілометр.

28 липня міст також перекривали для руху, і того дня утворився затор з понад 1100 автомобілів.

Цей список можна продовжувати дуже довго – до моменту, коли вперше після атак ЗСУ російська влада почала перекривати рух мостовою спорудою через протоку. Це правило з'явилося після підриву мосту в жовтні 2022 року.

У черзі на відпочинок та огляд

Потік туристів до Криму із сусідньої Росії цього року більший, ніж попереднього. Багато росіян віддали перевагу Кримському півострову, а не Краснодарському краю РФ, де багато пляжів було забруднено мазутом після грудневої катастрофи танкерів у Керченській протоці.

На кримських пляжах ситуація з мазутом була не набагато кращою, але підконтрольна РФ кримська влада і Росспоживнагляд (Роспотребнадзор) стверджували протилежне.

Але не тільки великий потік автотуристів створює затори – наприкінці січня цього року російська влада запровадила паспортний контроль для проїзду Керченським мостом.

При в'їзді на міст з боку Краснодарського краю РФ запроваджено суцільний паспортний контроль, заявив тоді російський міністр транспорту Криму Олександр Овдієнко.

За його словами, підставою для такого рішення є указ президента РФ про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї РФ, у тому числі рішення Антитерористичної комісії Темрюкського району, розпорядження голови Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози в краї, Темрюкському районі.

З цього моменту і стали фіксуватися затори біля мосту, які не залежать від заходів безпеки під час атак ЗСУ, а туристи, які їдуть до анексованого Криму, – стикатися зі специфічними проблемами.

Судячи з телеграм-каналів, де спілкуються товариші у нещасті, людей дратує не так необхідність пройти огляд, як спека, нестача туалетів і води.

Як повідомила одна з учасниць автомобільного стояння в телеграм-чаті, волонтери якщо і видають питну воду, то тільки тим, хто очікує понад півтори години, і не завжди її достатньо.

Ситуація на дорозі не найкраща. Мандрівники висловлюють невдоволення станом санітарних вузлів, розташованих уздовж дороги. Деякі водії розповідають, що не використовували запропоновані безкоштовні біотуалети, воліючи терпіти.

«Запасіться водою та їжею. У найзавантаженіші періоди час очікування може перевищувати 6 годин. Заздалегідь сходіть у туалет, оскільки більш-менш пристосована ділянка дороги – поблизу пунктів огляду. У хвості затору бракує санітарних зон. Волонтери з водою туди теж не завжди дістаються», – інструктує подорожніх до Криму один із туристичних сайтів.

«Останніми тижнями йде величезний трафік туристів, на який пости просто фізично не розраховані. Так, там є точки, де роздають воду, де стоять біотуалети, але забезпечити цими засобами вздовж усього затору, що, за різними даними, розтягнувся на 30-50 кілометрів, фізично просто неможливо», – розповідає російський блогер Олександр Горний-Сергєєв, який переїхав після анексії до Криму.

«Я по роботі минулого тижня їздив до Краснодара, – розповів Крим.Реалії мешканець Керчі на умовах анонімності. – Зворотна дорога була – справжнє пекло. Я чотири години простояв у заторі перед мостом. Знаючи ситуацію, запасся питною водою, а от у туалет, вибачте, ходив у пластикову пляшку. Я не розумію людей, які ризикують здоров'ям і життям своїм і своїх дітей, їдуть до Криму, де щодня лунають вибухи, а в заторах перед мостом щодня трапляються теплові удари».