У Севастополі оголошували повітряну тривогу, на Керченському мосту утворився великий затор

В окупованому Севастополі зранку 7 серпня оголошували повітряну тривогу, про неї повідомляв російський очільник міста Михайло Развожаєв.

Упродовж ночі в місцевих телеграм-каналах і чатах повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи та роботу ППО РФ, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», з гори Довга в Керчі в період 03:20 до 04:00 було «три запуски ракет ППО».

Міноборони РФ заявило, що російські військові нібито збили над Кримом 11 дронів. Ще 31 БпЛА нібито збили в акваторії Азовського моря та вісім – над Чорним морем.

Також російські моніторингові телеграм-канали зранку 7 серпня писали про можливу загрозу запуску ракет Storm Shadow. Підтвердити цю інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.

На Керченському мосту утворився багатогодинний затор в обидва боки, повідомляє підконтрольний владі РФ моніторинговий канал.

«У черзі на ручний огляд із боку Тамані перебуває 2400 транспортних засобів. Час очікування – понад п’ять годин. У черзі на ручний огляд із боку Керчі перебуває 1050 транспортних засобів. Час очікування – більш як три години», – ідеться в повідомленні.

З моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони у Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Україна заявляє про удари по військових об'єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.