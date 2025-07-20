В окупованому Севастополі заборонили публікувати наслідки ударів по військових об’єктах

В окупованому Севастополі запровадили заборону на публікацію наслідків атак по позиціях та об’єктах російських військових. Також заборонено поширювати матеріали, які можуть розкрити розташування ППО та військової техніки армії РФ. Відповідний указ підписав російський очільник міста Михайло Развожаєв.

Документ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування – тобто 28 липня.

Також заборонено розголошувати відомості про наслідки застосування безпілотних, повітряних, підводних та надводних суден, транспортних засобів, ракет чи інших засобів ураження.

18 липня підконтрольний РФ очільник Криму Сергій Аксьонов видав аналогічний указ.

З 2022 року територію півострова регулярно атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків російські військові або влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.