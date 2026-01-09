Трамп відкинув введення військ до Ірану, але допустив удар «там, де це боляче»

Президент США Дональд Трамп 9 січня на присвяченій перспективам видобутку нафти у Венесуелі зустрічі з очільниками американських енергетичних компаній заявив, що Іран, де тривають масштабні протести, має «великі проблеми». Трамп знову попередив про можливу реакцію США на вбивство протестувальників.

«Краще вам не починати стріляти, бо ми теж почнемо стріляти», – сказав американський лідер на адресу іранських очільників.

«Якщо вони почнуть вбивати людей, як це було в минулому, ми втрутимося. Це не означає boots on the ground («чоботи на землі», сталий вираз, який можна перекласти як «введення військ» – ред.), але це означає дуже, дуже сильний удар по них там, де боляче», – наголосив Дональд Трамп.

В Ірані тривають масові вуличні антиурядові протести, які розпочалися наприкінці 2025 року. Кількість їхніх учасників знову зросла, зокрема в Тегерані.

На тлі протестів влада відключила в країні доступ до інтернету, тому інформація, що надходить з Ірану про протести, – уривчаста.

Протести розпочалися на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти й інші жителі міст, головним чином молодь.