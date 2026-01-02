Трамп виступив на підтримку протестувальників в Ірані

Президент США Дональд Трамп погрожує владі Ірану «діями» в разі продовження придушення протестів, які спалахнули в країні в останні дні 2025 року через погіршення економічного стану та політичні утиски.

«Якщо Іран стрілятиме і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій», – написав американський лідер у власній мережі Truth Social 2 січня.

Заява президента США пролунала на шостий день протестів в Ірані, які відбуваються в різних містах країни, пише Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода).

The Wall Street Journal раніше закликав адміністрацію Трампа надати підтримку протестувальникам в Ірані. Видання застерегло Дональда Трампа від повторення «помилки Барака Обами», маючи на увазі мовчання уряду США у 2009 році щодо придушення іранських протестів у надії досягти ядерної угоди з Тегераном.

Офіційні особи ісламської республіки зберігають мовчання щодо кількості можливих жертв під час протестів, державні ЗМІ, зокрема й близькі до Корпусу вартових ісламської революції, повідомляють про щонайменше п’ять смертей. Багато з цих людей загинули внаслідок стрілянини з боку сил безпеки та поліції.

В ексклюзивній відповіді Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) Державний департамент США наголосив, що уряд Ірану марнує багатства країни на тероризм, і тому гнів іранського народу зрозумілий. У заяві йдеться, що ісламська республіка десятиліттями ігнорувала потреби людей, щоб «витрачати мільярди доларів на своїх терористичних посередників та ядерну діяльність».

Протести розпочалися в Тегерані 28 грудня. Вони були спричинені обвалом обмінного курсу іранської валюти, коли долар США та інфляція зросли до 52 відсотків. Згодом вони поширилися на кілька регіонів.

Державні ЗМІ та міжнародні правозахисні групи 1 січня повідомили про щонайменше сім смертей та десятки поранених у сутичках між демонстрантами та силами безпеки, хоча урядові інформаційні агентства звинуватили в насильстві тих, кого вони назвали «учасниками заворушень».