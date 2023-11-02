Іран проводить страти «із загрозливою швидкістю» – ООН

Іран проводить страти «із загрозливою швидкістю», стративши принаймні 419 людей за перші сім місяців року, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у новій доповіді, яка показує збільшення кількості страт на 30% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Рівень страт в Ірані різко зріс, особливо на тлі протестів після смерті 22-річної Махси Аміні в Тегерані в 2022 році, коли вона перебувала під вартою іранської поліції моралі за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

Влада відповіла на протести придушенням акцій, у результаті яких сотні людей загинули і тисячі – були поранені.

Ґутерріш заявив у доповіді Генеральній асамблеї ООН, що семеро чоловіків були страчені у зв’язку з протестами, викликаними смертю Аміні, або за участь у них.

У всіх семи випадках отримана інформація «постійно вказувала на те, що судове провадження не відповідало вимогам належної правової процедури і справедливого судового розгляду згідно з міжнародним правом», сказав він.

Генсекретар також навів інформацію, отриману агентством ООН з прав людини, про те, що в період з 17 вересня 2022 року по 8 лютого 2023 року за участь у протестах було заарештовано приблизно 20 тисяч людей.

«Особливо викликає занепокоєння те, що більшість заарештованих осіб могли бути дітьми, враховуючи, що середній вік заарештованих, згідно з повідомленням заступника командувача Корпусу вартових Ісламської революції, оцінювався в 15 років», – сказав Ґутерріш.

Ґутерріш навів повідомлення про випадки непропорційного і надмірного застосування сили проти протестувальників, побиття та сексуальне насильство після їх затримання, а також психологічне насильство.

Генсекретар ООН висловив глибоку стурбованість «відсутністю прозорих і незалежних розслідувань повідомлень про порушення прав людини, зокрема в контексті останніх загальнонаціональних протестів».

Генеральний секретар також повідомив, що 239 осіб – більше від половини страчених за перші сім місяців 2023 року – були засуджені до смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками.

Amnesty International заявляла, що режим у Тегерані страчує більше людей, ніж будь-яка інша країна світу, окрім Китаю, і засудила ситуацію, яка перетворила в’язниці країни на «поля смерті».

Центр із прав людини в Ірані, що базується в США, заявив, що число політично вмотивованих страт в Ірані «драматично» зростає, оскільки влада використовує смертну кару як «тактику залякування та відплати».