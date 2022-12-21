США запроваджує санкції проти посадовців Ірану через придушення протестів

Сполучені Штати запроваджують санкції проти високопосадовців Ірану, які причетні до придушення антиурядових протестів – про це 21 грудня повідомило Міністерство фінансів країни.

За повідомленням, обмеження стосуватимуться, поміж іншого, генерального прокурора та ключових військових чиновників країни. Серед підсанкційних осіб також представники «Корпусу вартових ісламської революції» та парамілітарної організації Басідж.

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«Поки по всьому Ірану тривають загальнонаціональні протести, реакція іранських сил безпеки продовжує посилюватися… Сьогоднішній захід спрямований проти високопоставленого чиновника, який контролює судове переслідування протестувальників, а також лідерів військових і воєнізованих організацій, які жорстоко розправляються та затримують протестувальників, і компанії, яка закуповує та забезпечує сили безпеки інструментами для придушення протестів», – заявили у відомстві.

Мінфін наводить слова заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона, який заявив, що США разом із партнерами «мають рішучий намір притягнути іранських чиновників до відповідальності за кричущі порушення, вчинені проти громадян Ірану, які борються за свої основні свободи».

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Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.

За даними влади, вже відбулося дві публічні страти, а правозахисні групи кажуть, що багатьом іншим учасникам було винесено смертні вироки, тоді як принаймні двом десяткам інших висуваються звинувачення, які можуть призвести до смертної кари.