Іран планує обмежити радіус дії ракет, які поставлятиме Росії – ізраїльські чиновники

Іран, побоюючись міжнародної негативної реакції, хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомило видання Axios із посиланням на чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників, які цитують звіти розвідки.

Поставки Іраном балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради безпеки ООН і запустити механізм, який знову запровадить санкції ООН проти Ірану, пише видання.

Четверо ізраїльських чиновників заявили, що міжнародний тиск не повністю стримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір продовжити поставки найближчим часом.

Але, намагаючись пом’якшити міжнародні наслідки і не порушувати резолюцію Ради безпеки, Іран планує надати Росії лише ракети з дальністю менше ніж 300 кілометрів, і модифікувати інші ракети, щоб вони залишалися в межах резолюції, заявили ізраїльські посадовці. Зокрема, йдеться про ракетну систему Fateh-110, яка має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують модифікувати її, щоб вона не порушувала резолюцію.

Офіційні особи додали, що спочатку іранці також розглядали можливість надати Росії ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів, але більше це не розглядають.

Як пише Axios, Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не відповіли на запити про коментарі.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що сподіваються використати нинішню увагу до допомоги Ірану російські агресії як засіб посилення міжнародного тиску на Тегеран.

Білий дім відмовився коментувати наведені оцінки ізраїльської розвідки, але речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав під час брифінгу минулого тижня, що адміністрація Байдена все ще стурбована можливістю того, що Іран надасть Росії балістичні ракети.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.

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