Іран ще не поставив Росії жодної балістичної ракети – Буданов

Іран ще не поставив Росії жодної балістичної ракети. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів 6 грудня очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Із Китаєм та сама історія. Нічого, окрім величезної кількості побутової техніки, доставлено не було», – додав голова ГУР МО.

Загалом, за словами Буданова, у Росії залишилося власних запасів високоточного ракетного озброєння «лише на кілька масштабних атак».

«Запаси високоточного ракетного озброєння в Росії вже підходять до завершення. Проте, як ми бачимо, вони вирішили іти до кінця, до нуля, що, в принципі, дуже погано для самої Російської Федерації (і військові там знають про цю проблему). Виробництво нових ракет є, але абсолютно мізерне, у порівнянні із тією величезною кількістю, яку вони застосовують. Виробляється лише кілька типів високоточного ракетного озброєння», – розповів голова української розвідки.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахʼян уперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».