Іран відправив до Москви літак, на борту якого, ймовірно, були дрони-камікадзе – ЗМІ

У четвер, 3 листопада, Іран відправив до Москви транспортний літак, на борту якого, ймовірно, могли бути дрони-камікадзе, пише видання Bild.

Журналісти повідомили, що літак Іл-76 вилетів із Тегерана у четвер, 3 листопада, вранці та вже близько полудня приземлився в аеропорту «Внуково».

Військовий експерт видання Юліан Репке наголосив на тому, що рейс здійснила авіакомпанія Pouya Air, яка знаходиться у санкційному списку США. Американський Мінфін стверджує, що літаки цієї авіакомпанії використовують для транспортування незаконних вантажів.

Репке вважає, що саме на Іл-76 до Москви прибула нова партія дронів Shahed-136, які росіяни активно використовують у війні проти України.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.