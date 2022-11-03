Центр національного спротиву назвав два основні шляхи постачання Іраном дронів для Росії

Для поставок дронів-камікадзе Росії Іран використовує два основні логістичні шляхи – повітряний та морський. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

За даними ЦНС, поставки через повітря здійснюють чотири компанії: три державні (Iran Air, Pouya Air, Saha Airlines) і одна приватна (Mahan Air).

«Лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76», – зазначають у Центрі національного спротиву.

Морські поставки дронів, за даними ЦНС, відбуваються через Каспійське море.

«За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань або Махачкала. Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється Корпусом вартових ісламської революції). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів у розібраному стані», – зазначають у Центрі національного спротиву.

Як додають у ЦНС, наразі Іран використовує для виробництва дронів заводи у Сирії та Таджикистані, а також «є ризики налагодження вузлової збірки» БПЛА у Білорусі.

«За попередніми даними, Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматися через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит РФ на БПЛА, обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки», – повідомляють у Центрі національного спротиву.

Наразі, за його даними, Іран «активно постачає» Росії такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.