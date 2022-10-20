Роль Ірану у війні РФ проти України

Росія продовжує атакувати територію України іранськими дронами-камікадзе Shahed 136, зазначає українська влада. 17 жовтня російські військові одним з іранських безпілотників влучили у житловий будинок в центрі Києва, внаслідок чого, як повідомила місцева влада, загинули 5 цивільних. Окрім того, українська влада встановила, що дронами-камікадзе військові РФ атакують енергетичну інфраструктуру країни. Сам Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії. Тож чи підтримує Іран Росію у війні проти України і чи справді йдеться про балістичні ракети?



Російські військові почали застосовувати дрони-камікадзе Shahed 136 у середині вересня цього року, кажуть фахівці. Безпілотний літальний апарат завширшки 2,5 метри та завдовжки 3,5 метри летить набагато нижче, ніж, до прикладу, крилаті ракети, а тому українській протиповітряній обороні складніше його помітити та збити, зауважують вони. Своїх таких безпілотників Росія не має.

«Росія використовувала камікадзе лише типу КУП. Це зовсім невеликі, вони не здатні вражати на тисячі кілометрів цілі і не здатні спричиняти такі руйнування», – вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.



Водночас така зброя коштує в рази менше, ніж ракети, якими армія РФ обстрілює Україну, додає він. А також Росія після запровадження санкцій не має змоги купувати комплектуючі деталі для виготовлення ракет у великому обсязі, пояснює Олександр Мусієнко.



«Тому вони звернулись по допомогу до Ірану, і Іран одразу цю допомогу фактично готовий був надати», – зауважив він.

Загалом Росія замовила у Ірану близько 2 400 таких БПЛА, повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі «Групи семи».



«Одних тільки «шахідів» Росія замовила у Ірану 2400, за даними нашої розвідки», – сказав глава української держави.

Іран зможе надати Росії більше таких безпілотників, і це може призвести до нової ескалації в майбутньому

Науковий співробітник Вашингтонського інституту Фарзім Надімі вважає, що Іран одномоментно міг поставити Росії 300–400 одиниць Shahed 136.



«Якщо ми вважаємо цю кількість більш вірогідною, то в якийсь момент росіянам доведеться сповільнити темпи використання цих безпілотників-камікадзе, ймовірно, до прибуття наступної партії з Ірану. Але ми маємо спостерігати, що буде далі. Іран зможе надати Росії більше таких безпілотників, і це може призвести до нової ескалації в майбутньому», – додав він.



Одна з причин співпраці Ірану та Росії – демонстрація спільного протистояння США, кажуть опитані Радіо Свобода експерти.



«Він (Іран – ред.) зацікавлений у співпраці з такими державами, як Росія, на противагу США, це виключно для того, щоб продемонструвати, що, подивіться, ми можемо бути сильними», – висловив свою думку Олександр Мусієнко.

«Оце зближення Ірану з Росією, яке відбулося в останні 10 років, є наслідком впливу санкцій», – вважає колишній надзвичайний та повноважний посол України в Ісламській республіці Іран Олександр Самарський.

За даними видання The Washington Post, окрім дронів-камікадзе Іран також погодився постачати Росії ще й балістичні ракети дальністю 300 та 700 кілометрів. Агенції Reuters це ж підтвердили іранські високопосадовці та дипломати.



«Якщо Іран надасть Росії ці ракети, це буде серйозною підтримкою для російської наступальної спроможності, враховуючи той факт, що їхні запаси їхніх ракет «Іскандер» та інших крилатих ракет дуже швидко скорочуються. Надання балістичних ракет Росії спричинить більший тиск на українські системи ППО», – розповів Радіо Свобода Фарзім Надімі.



Олександр Мусієнко впевнений у тому, що Іран має усі потужності, щоб постачати такі ракети Росії: «Іран готовий постачати, вони скажуть, що це не вони, назвуть цю ракету не «Герань», як дрон, скажуть, що вони нічого не постачали, а будуть постачати».

І Москва, і Тегеран заперечують угоду про постачання зброї, пов’язану з безпілотниками.



Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що у Північноатлантичному альянсі не сумніваються, що Іран постачає безпілотники Росії.



«Я ніколи не говорю про конкретні розвідувальні дані, але я можу сказати, що все вказує на те, що Іран постачає Росії дрони. Ми закликаємо всі країни, включно з Іраном, не підтримувати російську незаконну війну проти України», – сказав Єнс Столтенберг.

Напередодні Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні, повідомило у твітері головування Чехії у Раді.

Чеська сторона додає, що «країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів», також повідомляється про готовність ЄС розширити санкції ще щодо чотирьох іранських організацій, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Українська влада після атаки іранськими дронами вирішила позбавити іранського посла акредитації в Україні, а згодом українське МЗС заявило про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.



«Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти. Припинить Іран постачати зброю Росії – будемо говорити про відновлення всього», –сказав у зверненні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою, зауважують в українській владі. Більшу частину дронів, додають, українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей, завдають значної шкоди і призводять до жертв.