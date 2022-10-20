Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання дронів до Росії

Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні, повідомило у твіттері головування Чехії у Раді.

«Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС», – йдеться у повідомленні.

Чеська сторона додає, що «країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів», також повідомляється про готовність ЄС розширити санкції ще щодо 4 іранських організацій, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Раніше агентство Reuters з посиланням на свої джерела заявило, що до санкційних списків внесені три іранські генерали, у тому числі бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Саїд Агхаджані, на якого раніше наклали санкції США – він, як повідомляється, відповідає за іранську програму розвитку бойової безпілотної авіації. Також, за повідомленням, під санкції потрапить виробник дронів – корпорація Shahed Aviation Industries.

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І Москва, і Тегеран заперечують угоду про постачання зброї, пов’язану з безпілотниками.

Безпілотники, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.