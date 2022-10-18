Про нові й старі дрони, як їх збивати та про балістичні ракети Ірану. Інтерв’ю з експертом

Іран бере все активнішу участь у російсько-українській війні, зауважують у Києві. Безпілотники Shahed-136 вже активно використовують війська Росії, як зафіксувала українська влада, щоб атакувати цивільні цілі та об’єкти інфраструктурі. У ГУР Міноборони навіть озвучили обсяги першої партії дронів-камікадзе, які Росія замовила в Ірану. Але, як повідомляють медіа, на підході інші дрони Asher-2 та балістичні ракети. Офіційний Тегеран заперечує, що продає зброю Росії.

Про те, чим можна збивати іранські дрони, чим вони відрізняються між собою та на що націлений Іран у війні Росії та України, в інтерв’ю Радіо Свобода розповів дослідник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін Надімі.

– Скільки всього безпілотників іранського походження є в Росії і може з’явитися у майбутньому?

– Ймовірно, кількість безпілотників, яку іранці надали Росії, має певні межі. Я не впевнений, що цифра 2400 (11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА – ред.) є дуже точною, тому що я не думаю, що іранська авіаційна промисловість має потенціал для виробництва такої кількості навіть досить маленьких і простих безпілотників-камікадзе за такий короткий термін. Навіть якщо деякі з них взяли з існуючих запасів «Корпусу вартових Ісламської революції» («КВІР»), оскільки ми знаємо, що ця зброя перебуває лише на озброєнні «КВІР», а не регулярної іранської армії.

Іран зможе надати Росії більше таких безпілотників, і це може призвести до нової ескалації в майбутньому

Проте я думаю, що 2400 може бути забагато. Я здебільшого схиляюся до кількості у кілька сотень, 400, 300, можливо, навіть менше. Отже, якщо ми вважаємо цю кількість більш вірогідною, то в якийсь момент росіянам доведеться сповільнити темпи використання цих безпілотників-камікадзе, ймовірно, до прибуття наступної партії з Ірану. Але ми маємо спостерігати, що буде далі.

Іран зможе надати Росії більше таких безпілотників, і це може призвести до нової ескалації в майбутньому.

– Американський Інститут вивчення війни із посиланням на російські джерела пише, що Іран, імовірно, продаватиме й інші дрони, а саме: Asher-2. Чим вони відрізняються?

– Arash-2 також є ще одним іранським безпілотником-камікадзе, який вироблявся протягом короткого періоду. Він не такий вже й старий, і це – версія Arash-1 з більшим радіусом дії. Заявлено, що він має радіус дії близько 2000 кілометрів.

Були виявлені різні версії Arash-2

Що стосується систем наведення, він також використовує GPS та інерціальну навігацію, щоб досягати своїх цілей. Але я повинен сказати, що були виявлені різні версії Arash-2 з електрооптичним наведенням і інфрачервоними системами наведення, що показує, що вони можуть фотографувати свої цілі, перш ніж вразити їх. І якщо вони зможуть мати канал передачі даних і відправляти зображення назад на свої контрольні станції, вони зможуть не тільки побачити фактичне місце ураження цілей і підтверджувати ураження, а й, імовірно, надсилати сигнали корекції, щоб виправити точку удару в майбутньому.

У цьому випадку це робить Arash-2 більш досконалим, порівняно з Shahed-136. Але нещодавня демонстрація використання Arash-2 під час іранських військових маневрів показала, що вони не такі точні, як Shahed-136. Однак вони мають більшу боєголовку, і якщо вони вразять цивільні цілі, вони потенційно можуть спричинити більше жертв серед цивільного населення.

Схоже, Іран налаштований не дати Росії програти війну

Те, що Іран допомагає Росії, може означати, що на найвищому рівні іранських посадовців, які ухвалюють рішення, духовенства, військового командування та їхнього об’єднаного військового штабу вирішили допомогти Росії на найвищому, стратегічному рівні, щоб не дати їм програти цю насправді програшну війну. Схоже, вони налаштовані не дати Росії програти війну.

– Ми бачили, як люди намагалися збити іранські дрони за допомогою рушниць чи автоматів. Це ефективний спосіб збивати такі дрони?

– Так, я бачив це. Але я не впевнений, наскільки ефективно буде стріляти з рушниці навіть у дрон, що летить повільно. Я не можу точно сказати, наскільки точні офіційні дані про їх збиття. Я впевнений, що багато з них були збиті, тому що вони досить повільні. І їм доводилося летіти зі швидкістю приблизно 100-200 кілометрів на годину і досить низько. Якщо їх вдасться вчасно помітити, є дуже хороші шанси їх збити.

Однак я також бачив багато відео цих шумних дронів, які досягають своїх цілей і завдають певної шкоди, пропорційної їхнім досить маленьким, але дуже вибуховим боєголовкам.

Я вважаю, що одним із найефективніших засобів протидії безпілотникам, які використовують GPS, а також інерціальну навігаційну систему, є використання кінетичних заходів. Тому що, як виявили українські технічні експерти, ці безпілотники використовують певні засоби для посилення свого GPS-наведення, щоб протистояти глушінню. Тож це може бути не дуже ефективно – протистояти цим безпілотникам лише за допомогою глушіння.

Кінетичний спосіб фактичного відстеження та знищення цих безпілотників, на мою думку, є більш ефективним, а саме: антидронові безпілотники, такі, як Coyote і Coyote-2, або ракети та антиракетні системи швидкого вогню, такі, як C-RAM, які були дуже ефективними в Іраку проти іранських проксі-дронів, включно з Shahed-136.

– Закордонні медіа також повідомляють, що Іран нібито погодився передати Росії і балістичні ракети, на додачу до дронів. Як це може посилити російську агресію?

– Якщо Іран надасть Росії ці ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які мають дальність 300 і 700 кілометрів відповідно, я думаю, що це буде серйозною підтримкою для російської наступальної спроможності, враховуючи той факт, що їхні запаси їхніх ракет «Іскандер» та інших крилатих ракет дуже швидко скорочуються. Останнім часом вони використовують їх набагато більше. Тому їм дійсно потрібні ці балістичні ракети, іранські балістичні ракети.

Ці ракети дуже точні, і вони використовують інерціальне наведення, дуже точне інерціальне наведення. Однак Іран виробляє дуже різноманітний асортимент балістичних ракет малої та середньої дальності з сімейства Fateh, а також аналогічні моделі. Вони мають різні можливості. Деякі з них мають окремі боєголовки, які наближаються до цілей на дуже високих надзвукових або близьких до гіперзвукових швидкостях. І деякі з них мають електрооптичні системи наведення, які можуть зафіксувати цілі за допомогою телекамери на носі. А деякі з них також мають антирадарні можливості.

Тож якщо Іран також надасть ці моделі Росії, окрім Fateh-110 і Zolfaghar, я думаю, що це спричинить більший тиск на українські системи ППО.