ISW: Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю дронів Arash-2, «більш швидких і рунівних»

Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю безпілотників Arash-2, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські і російські Telegram-канали повідомили про «витік» інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників Arash-2, які нібито є більш швидкими і більш руйнівними, ніж безпілотники «Shahed-136 , які зараз використовуються російськими військовими», – йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни вказують, що командувач Сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявив на початку вересня, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, з баз в Ірані.

«Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо руйнівних боєприпасів, узгоджуються зі звітом Міністерства фінансів США, який свідчить про те, що Росія швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, бо не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції. Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 із більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136», – йдеться у звіті.

Раніше Іран заперечив постачання Росії дронів-камікадзе.

Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).

Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання під час війни проти України. Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України, зокрема, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила в Ірану 2400 таких БПЛА.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.

Іран і Росія постачання безпілотників для російської армії заперечували.