РФ перекидає до Білорусі дрони-камікадзе, а з неї вивозить боєприпаси і техніку – ГУР

Росія перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе «Shahed-136», а з неї вивозить боєприпаси. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8. Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів», – йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, до Криму на залізничну станцію «Кіровська» уже прибув один із таких залізничних ешелонів (12 вагонів з боєприпасами на 492 тони). Як зазначають у ГУР, він був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі у Гомельській області.

«Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі», – додають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, ці вантажі мають прибути до Ростовської області на залізничні станції «Каменска» та «Марцево».

10 жовтня у Офісі президента України запевнили, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі «наразі не йдеться». Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».