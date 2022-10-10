У Зеленського запевняють, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі «наразі не йдеться»

Про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться, заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться», – наголосив він.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

«У нас точно є відомості: білоруси з нами воювати не хочуть. У них немає ніякого бажання. А те, що Лукашенко є сьогодні заручником у РФ, у Путіна, – це всім давно відомо. Ми закінчили перевірку усіх областей, які мають кордон з Білоруссю. Ми розуміємо, що є на території Білорусі на сьогоднішній день. Все знаходиться під контролем. Швидко це відбуватися не може, але ми не можемо нічого виключати з урахуванням того, що вони на сьогоднішній день поставили на карту все», – наголосив секретар РНБО.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

У відповідь на повідомлення про те, що «почався наступ з території Республіки Білорусь», голова Чернігівської ОВА наголосив, що ситуація на держкордоні України контрольована.

Водночас 10 жовтня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».