Від початку жовтня Білорусь відправила військам РФ 30 вагонів із боєприпасами – Генштаб

Від початку жовтня Білорусь направила російським військам майже 30 вагонів із боєприпасами для війни проти України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Від початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет і боєприпасів направлено до окупаційних війська на Донецький та Херсонський напрямок майже 30 вагонів із боєприпасами. Загалом від початку повномасштабної агресії з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів і вагою понад 10 тисяч тонн», – сказав Громов на брифінгу 6 жовтня.

Крім того, за його словами, 6 жовтня російські війська вперше з серпня атакували Україну з території Білорусі чотирма літаками Ту-22М3. Громов зауважив, що попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня.

Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Українській правді, йдеться про ранковий удар по Хмельницькій області, здійснений ракетами Х-22. Раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що близько 6:00 у Шепетівському районі було зафіксовано вибухи двох російських ракет: одна впала поряд з інфраструктурним об’єктом, інша – на пустирі. Руйнувань інфраструктури і постраждалих, за його словами, не було.

«Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу агресору у війні проти України. За отриманою інформацією, в рамках двосторонньої домовленості наразі триває робота групи офіцерів південного військового округу збройних сил країни-агресора для відбору і подальшого переміщення для потреб агресора автомобільних шин, вузлів, агрегатів й інших запасних частин до бронетехніки противника. Робота триває на білоруських базах, складах, арсеналах», – повідомив Громов.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.