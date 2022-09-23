Лукашенко заявив, що в Білорусі мобілізації не буде

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде мобілізації. Він сказав про це під час відвідування меморіального комплексу «Хатинь», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Ця мобілізація в Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і у нас… а якщо цього не станеться?.. Мобілізації не буде. Це брехня», – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів державних ЗМІ.

Водночас він заявив, що Білорусь «реагуватиме на можливі загрози, спроби вчинення терактів». Для цього, як пише державне видання БелТА, регулярно проводяться різноманітні навчання, в тому числі за участю «народного ополчення».

21 вересня у Радбезі Білорусі говорили, що потреби в мобілізації немає, оскільки війська готові дати відсіч «складом мирного часу».

Водночас у Білорусі продовжили військові навчання до 24 вересня. Про це пише моніторингова група «Беларускі Гаюн», посилаючись на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.

Після оголошення мобілізації квитки на найближчі рейси з Росії до безвізових Стамбула, Єревана і Баку були розкуплені. На прикордонних пунктах із Казахстаном, Грузією, Білоруссю та Фінляндією з російського боку утворилися автомобільні пробки.