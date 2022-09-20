Лукашенко доручив розпочати підготовку Білорусі до оборони «за нормами воєнного часу»

Олександр Лукашенко доручив державному секретарю Ради безпеки Білорусі Олександру Вольфовичу розпочати підготовку до оборони «за нормами воєнного часу».

«Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав, небезпечна. І нам у жодному разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу? Значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини? Значить, треба. Треба територіальну оборону підняти? Значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть і яка у них зброя? Значить, треба. Особливо останнє», – зазначив Лукашенко, якого цитує білоруське державне агентство «Белта».

При цьому він заявив, що Білорусь «збирається захищати свою батьківщину», а не «воювати в Україні».

«І щодо підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов’язання перед нашим союзником», – підкреслив Лукашенко та додав, «якщо Білорусь із Росією, значить, із Росією».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.