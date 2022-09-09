У британській розвідці прокоментували нові військові навчання Білорусі

Британська розвідка в своєму щоденному звіті 9 вересня прокоментувала початок нових білоруських військових навчань, ціллю яких є «звільнення тимчасово захопленої ворогом території» і гарантування безпеки кордонів.

«Хоча використання Росією території Білорусі сприяло невдалому просуванню Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, й існує невелика ймовірність того, що вони розгорнули сили в Україні. Малоймовірно, що ці навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні проти України», – цитує заяву розвідки Міністерство оборони Великої Британії.

Навчання почалися 8 вересня і триватимуть до 14 вересня.

Міністерство оборони Білорусі 8 вересня повідомило, що маневри триватимуть на військових полігонах у Бресті, поблизу західного кордону з Польщею, а також у районах навколо столиці Мінська і Вітебська на північному сході Білорусі.

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У міністерстві не повідомили, скільки військовослужбовців задіяно, але повідомили, що «кількість військ, які беруть участь у командно-штабних навчаннях, задіяне озброєння та військова техніка не перевищують рівня, який підлягає обов’язковому повідомленню, згідно з Віденським документом 2011 року».

Режим Олександра Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку Росія розв’язала проти України.