Російські літаки більше не залітають у повітряний простір України – Повітряні сили ЗСУ

Майже чотири місяці російські літаки, залучені до війни, не залітають у повітряний простір України, заявив в інтерв’ю «РБК-Україна» речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є. А ППО – це не лише зенітні ракетні комплекси, а й зокрема бойова авіація, винищувачі… Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО», – пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, армія РФ наразі змінила тактику і використовує для зальоту у повітряний простір України безпілотники.

«Їх чимало збивають щодня. Ворожа авіація працює ближче до переднього краю, де завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях військ, техніки», – розповів Юрій Ігнат.

Він також нагадав, що для атак з повітря Росія використовує десятки аеродромів і на своїй території, і на території Білорусі, і на тимчасово окупованих територіях України.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 239 літаків і 211 гелікоптерів. Москва про свої втрати не повідомляє.