За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України – Зеленський

За пів року pоку з часу повномасштабного вторгнення РФ 18 льотчиків отримали звання Героя України, ще десятки відзначені державними нагородами, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна ціль, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання. За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння, бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів», – сказав Зеленський.

Він висловив переконаність, що українська авіація буде серед найсучасніших у світі.

«Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас. Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання», – сказав президент.

Сьогодні, як і в кожну останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації.