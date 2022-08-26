Повітряні сили ЗСУ: Росія не стягує авіацію до кордонів України, але є ротація

У Повітряних силах ЗСУ пояснюють, що кількість російських літаків та гелікоптерів біля кордонів України значно не змінилася – Росія проводить ротацію і переміщення техніки.



«Росія не стягує (літаки й гелікоптери до кордону України – ред.), така кількість військової авіації була ще до вторгнення. Були 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що уже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряної оборони, і таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів. Наразі вони нараховують 360 одиниць: це 165 ударних вертольотів, решта – військово-транспортні», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, некоректно казати, що Росія стягує авіацію до кордонів з Україною.

«Тут нагнітати словом «стягування» не потрібно. Ця авіаційна техніка була. І відповідно до тих завдань, які вони собі ставлять, проводиться ротація і переміщення техніки довкола наших кордонів», – додав Юрій Ігнат.

Він нагадав, що для атак на Україну Росія використовує десятки аеродромів і на своїй території, і на території Білорусі, і на тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що навколо кордонів України розміщуються понад 400 російських бойових літаків та 360 російських гелікоптерів, з яких понад 150 ударних.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 234 літаки і 202 гелікоптера. Москва про свої втрати не повідомляє.