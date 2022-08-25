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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки бойових літаків і вертольотів зосередила Росія на кордоні з Україною

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія зосередила 360 гелікоптерів, 150 з них - ударні. Фото ілюстративне

Навколо кордонів України розміщуються понад 400 російських бойових літаків та 360 російських гелікоптерів, з яких понад 150 ударних. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протягом 24 серпня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два вертольоти Ка-52 РФ, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня РФ.

«Наша ударна авіація під прикриттям винищувачів також працювала на певних напрямках, працювала по танкових колонах, по батареях реактивних систем залпового вогню, по броньованій техніці, по живій силі противника. Також уражено декілька переправ та пункти постачання паливно-мастильних матеріалів», – зазначив він.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.​

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України.

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