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МВС: у День Незалежності російські війська обстріляли 58 населених пунктів України

Євген Єнін загадав про ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 25 людей, 31 людина постраждала

Російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«24 серпня – для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей», – цитує пресслужба МВС слова Єніна в ефірі телеканалу «1+1».

Він загадав про ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 25 людей, 31 людина постраждала.

За словами Єніна, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових мінувань: «Телефонні терористи «мінували» залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей», – сказав перший заступник очільника МВС.

Він також повідомив, що 24 серпня сапери продовжили очищувати території від вибухонебезпечних предметів у деокупованих напрямках. У Київській області – просунулися ще на додаткових 32 гектари, Сумська область, Чернігівська, Черкаська – також робота вимірюється гектарами, заявив Єнін.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.

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