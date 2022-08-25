МВС: у День Незалежності російські війська обстріляли 58 населених пунктів України

Російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«24 серпня – для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей», – цитує пресслужба МВС слова Єніна в ефірі телеканалу «1+1».

Він загадав про ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 25 людей, 31 людина постраждала.

За словами Єніна, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових мінувань: «Телефонні терористи «мінували» залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей», – сказав перший заступник очільника МВС.

Він також повідомив, що 24 серпня сапери продовжили очищувати території від вибухонебезпечних предметів у деокупованих напрямках. У Київській області – просунулися ще на додаткових 32 гектари, Сумська область, Чернігівська, Черкаська – також робота вимірюється гектарами, заявив Єнін.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.