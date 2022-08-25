ВООЗ зафіксувала 437 нападів на медичні установи за час масштабної війни РФ в Україні

Українські медустанови за шість місяців повномасштабної війни зазнавали атак російської армії 437 разів, йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 98 людей – як лікарі, так і пацієнти, щонайменше 134 людини – були поранені, йдеться в повідомленні.

За даними ВООЗ, десятки нападів були скоєні на санітарний транспорт, включаючи машини «швидкої допомоги», також було пошкоджено склади та запаси медикаментів, цінне медичне обладнання.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус заявив, що хоча українська система охорони здоров’я сильно постраждала через бойові дії, вона не впала в колапс і продовжує надавати допомогу як постраждалим від війни, так і звичайним пацієнтам.

Гебреєсус пообіцяв, що організація надаватиме підтримку МОЗ України, але підкреслив, що в умовах збройного конфлікту жодна система не може нормально функціонувати, і закликав до якнайшвидшого припинення війни.

Водночас представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт висловив занепокоєння тим, що в умовах майбутньої зими доступ до медичних послуг для українців може бути ускладненим. За словами Хабіхта, країна стикається з дефіцитом необхідних медикаментів та обладнання у багатьох регіонах. Страждають насамперед найуразливіші: жінки, діти та люди похилого віку, кажуть у ВООЗ.

Міністерство оборони Росії неодноразово заявляло, що російська армія в Україні не атакує цивільні об’єкти, а завдає «високоточних ударів» тільки по військових цілях. Проте є численні свідчення і докази протилежного, а, за підрахунками ООН, на 24 серпня, за пів року масштабної агресії Росії, загинули щонайменше 5614 цивільних жителів, 7946 – поранені.