Шойгу каже, що війська РФ «свідомо» сповільнюють темпи «спецоперації» в Україні

Російські війська роблять «все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян» в Україні, з цим нібито пов'язані уповільнені темпи «спецоперації» (так в Росії називають війну проти України), заявляє міністр оборони Росії Сергій Шойгу.



«Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури збройних сил України – пунктам управління, аеродромам, складам, укріпленим районам, об'єктам військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо», – сказав Шойгу, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Він також заявив, що війну розпочали через «реальні загрози» з боку України.



«Від Києва, який відмовився виконувати Мінські угоди, виходила реальна загроза мешканцям Донбасу, а в перспективі – і Російської Федерації. Розуміння цього призвело до необхідності проведення спеціальної військової операції в Україні», – сказав Шойгу, додавши, що «спецоперація» «йде за планом, всі завдання будуть виконані».

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він заявив, що в плани Росії не входить окупація українських земель. Тоді російські війська почали атакувати і наступати на низку регіонів України, зокрема Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Житомирщину.

У квітні у Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» – російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

Від 24 лютого російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.