CNN: Резніков заявив, що «найгірший сценарій» війни позаду

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю американському телеканалу CNN 23 серпня, відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, заявив, що «найгірший сценарій» вже позаду.

«Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою чи ліній фронту з допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми провели там чимало хороших засобів стримування», – сказав Резніков.

Він вважає, що Україна стоїть на порозі «нового етапу» війни, почавши свою контрнаступальну кампанію в іншому напрямку.

Резніков назвав «синдром втоми» у міжнародному співтоваристві однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.