ОПУ: кількість жертв удару в Чаплиному зросла до 25

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару по селищу Чаплине на Дніпропетровщині зросла до 25.

«У селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору і залізничної станції загинули 25 людей, із них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, постраждала 31 людина.

Раніше повідомляли про 22 загиблих людей і стільки ж поранених.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський ракетний удар по залізничній станції у Чаплиному Дніпропетровської області можна охарактеризувати як звірство, відповідальні за яке мають бути покарані.