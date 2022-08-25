Вісім людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини – ОВА

Російські війська в ніч на 25 серпня обстріляли чотири райони Дніпропетровської області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський. Постраждали вісім людей, серед яких – троє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По Синельниківському району після півночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі – в лікарні. Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь і Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих», – написав Резніченко у телеграмі.

Криворізький район, за його словами, обстрілювали російські «Урагани» і «Смерчі». «Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені. На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили», – написав голова ОВА.

Він також повідомив, що тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине, де через російський удар 24 серпня загинули щонайменше 22 людини, стільки ж – поранені.

«Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків – 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», – додав Резніченко.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський ракетний удар по залізничній станції у Чаплиному Дніпропетровської області можна охарактеризувати як звірство, відповідальні за яке мають бути покарані.