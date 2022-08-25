Російські війська намагалися наступати на трьох напрямках, ЗСУ відбили штурм – Генштаб

Російські військові намагалися вести наступальні і штурмові дії на трьох напрямках: Слов’янському, Бахмутському і Авдіївському, Збройні сили України відбили ці спроби, повідомив вранці 25 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

«На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська», – йдеться у зведенні Генштабу.

«На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема», – додали в командуванні.

За повідомленням, на Авдіївському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів і Нью-Йорка, російська авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки і Невельського. «Противник намагався вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мав, відійшов», – повідомили у Генштабі.

Російські війська також продовжували обстріли на інших напрямках: Харківському, Запорізькому, Новопавлівському, Південнобузькому, додали у Генштабі.