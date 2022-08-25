Російські війська обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами – Вілкул

Російські військові у ніч на 25 серпня обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кілька приходів РСЗВ «Торнадо-С» (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися», – написав він у телеграмі. Про постраждалих чи руйнування наразі невідомо.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

За даними Дніпропетровської облради, від початку повномасштабної війни станом на 8 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет.